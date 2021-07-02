Появился шанс вернуть персонажа Пола Уокера в финале «Форсажа»

Режиссер фильмов «Форсаж» Джастин Лин признался, что активно обдумывает способ вернуть персонажа Брайана О'Конара в финальных сериях франшизы.

«Очевидно, что Пол и его персонаж Брайан — это душа и сердце того, как мы продвигаемся вперед. Вернуть его — это то, о чем я думаю каждый день. Поскольку мы приближаемся к концу франшизы — это разговор, который я веду. Я думаю об этой возможности каждый день», — сказал Джастин Лин в интервью CinePOP.

Актер Пол Уокер, сыгравший О'Конара в «Форсаже», погиб в 2013 году во время съемок седьмой части франшизы. Сцены с его участием завершили с помощью похожих на Уокера внешне братьев и компьютерной графики.

После гибели Уокера, его персонаж в фильмах не появлялся, но всегда упоминался в сюжете. Поэтому его возвращение в историю боевика будет вполне логичным. Ранее также о возможности вернуть Брайана О'Конара в «Форсаж» сообщал актер Вин Дизель.