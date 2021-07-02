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Атомная подлодка «Новосибирск» впервые вышла в море на испытания

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минообороны России

Атомная подводная лодка «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М» впервые вышла в Белое море на заводские ходовые испытания.

«АПЛ "Новосибирск" 1 июля впервые вышла Белое море на заводские ходовые испытания», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее глава «Севмаша» Михаила Будниченко сказал, что после завершения заводских ходовых испытаний начнутся государственные испытания подлодки. В конце 2021 года планируется ее передача флоту.

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Основное ударное оружие субмарины - крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

Первая серийная АПЛ этого проекта «Казань» передана флоту 7 мая. В постройке находятся еще семь кораблей проекта. На стапелях находятся также лодки «Красноярск», «Архангельск», «Пермь» и «Ульяновск». Седьмую и восьмую такие подлодки — «Владивосток» и «Воронеж» — заложили прошлым летом.

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Оборона #Оружие #ОПК
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