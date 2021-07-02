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Глава Минэкономразвития пообещал снижение цен на ряд продуктов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба правительство России

Минэкономразвития видит тренд на снижение инфляции в России и не ожидает сильных колебаний, заявил глава ведомства Максим Решетников.

«С 1 по 28 июня сейчас 0,65% инфляция <...> Если у нас инфляция в мае была 0,74%, а сейчас 0,65%, понятно, что еще немного изменится, еще 30 число, но мы не ожидаем уже сильных колебаний. Мы видим тренд на снижение», — цитирует ТАСС слова Решетникова.

По его словам, министерство в июне министерство увидело разворот по основным группам товаров, в том числе по пшенице и растительному маслу.

Минэкономразвития по-прежнему рассчитывает на дефляцию в августе. «Мы исходим из того, что рост инфляции начинает выдыхаться. Мы рассчитываем, что в июле это будут последние негативы, которые выйдут. Поэтому да, мы рассчитываем по-прежнему на дефляцию в августе», — сказал министр

Он отметил, что рост цен пришелся на так называемый борщевой набор — картофель и морковь. «У нас действительно очень высокие темпы роста к началу года и к уровню прошлого года. И, в общем, понятны причины — урожай прошлого года был на 12% ниже», — пояснил министр.

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