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Черная дыра нарушила фундаментальный закон физики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Британские ученые обнаружили нарушение одного из фундаментальных законов физики — сохранения электрического заряда, которое происходит при особом сочетании электромагнитных и аксионных полей в сингулярности черной дыры.

Аномальное топологическое пространство может нарушить сохранение заряда — заряд может буквально возникнуть из ниоткуда или исчезнуть, пишут Phys.org. Чтобы предотвратить нарушение физических законов, исследователям пришлось модифицировать уравнения Максвелла.

Для этого туда добавили аксионы, которые представляют собой гипотетические, еще не обнаруженные частицы. В современной физике они главными являются частицами-кандидатами темной материи.

При этом физики подчеркивают, что пространство-время, окружающее сингулярность, подчиняется обычным физическим законам, а обнаруженное нарушение не может возникнуть естественным путем.

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Топ комментариев

-Керя-

Димон так запрети торговать продуктами и бензином заграницу или только своему народу можете запрещать...

nikit757

"...Россия даже благодарна за эти санкции..." В этом нет сомнений. Столько рывков и прорывов за такой...

ivanbak

А может сперва качество жизни улучшат всем россиянам.

urbasik

И впулил все деньги на Боинги..
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