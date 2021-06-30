Жительница Барнаула ответит за оставленного в квартире ребенка

Жительница Барнаула, оставившая маленького ребенка в квартире с открытым настежь окном, предстанет перед судом, сообщает СУ СК Алтайского края.

По данным ведомства, в конце апреля 22-летняя женщина оставила двухлетнего сына одного в квартире, расположенной на третьем этаже. Она ушла, оставив спящего ребенка без присмотра в комнате с распахнутым окном.

Мальчик, проснувшись, начал искать мать. Он забрался на подоконник открытого настежь окна и находился там длительное время. Ребенка в окне увидели прохожие и вызвали правоохранителей. Мальчик не пострадал, но его забрали из семьи социальные службы.

Уголовное дело возбудили по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). В ходе предварительного следствия женщина полностью признала вину. Дело направлено в суд для рассмотрения.