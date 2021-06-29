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Группа Sold Out сделала кавер на песню Мурата Насырова «Я — это ты»

Источник:
Sibnet.ru
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Кавер-группа Sold Out перепела хит Мурата Насырова «Я — это ты», в новом исполнении песня звучит более ритмично.

Кавер «Я — это ты» вышел в честь З0-летней творческой деятельности Мурата Насырова. 14 лет никто не мог получить права на исполнение этой песни, но в итоге исполнить ее выпала честь молодой группе Sold Out.

Мурат Насыров впервые исполнил песню «Я — это ты» на концерте с Аленой Апиной в Челябинске в 1998 году. Насыров известен и другими своими хитами, например, «Мальчик хочет в Тамбов» и «Кто-то простит». Певец трагически погиб в 2007 году, ему было всего 37 лет. Он упал с балкона своей квартиры. 

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