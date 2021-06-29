Подростки массово вредят колесам автомобилей в новом челлендже

Новый челлендж распространился среди российских подростков — они массово воруют колпачки с ниппелей колес автомобилей. Нарушителей сложно привлечь за кражу, так как стоимость детали невелика.

Одни подростки снимают на видео, как скручивают колпачки с ниппелей, а затем выкладывают ролики в TikTok. Другие выкладывают коллекции добытых элементов. На проблему в соцсетях жаловались жители нескольких регионов России: Иркутской, Нижегородской, Ярославской областей, Алтайского края, пишут «Известия».

Колпачки стоят недорого, однако проблема заключается в другом — для некоторых моделей найти им замену бывает непросто. «Дело тут даже не в деньгах, у соседа скрутили. Так он их нигде не смог купить. Ждал два месяца, пока привезут», — посетовал один из автовладельцев.

«Формально это можно подвести под мелкое хулиганство, то есть причинение вреда. Штраф за такое деяние варьируется от 500 до 1000 рублей. К краже это вряд ли можно отнести в связи с тем, что ущерб слишком мал и цель здесь не в материальной выгоде, а скорее в нарушении общественного порядка», — прокомментировал юрист Василий Воробьев.

В полиции Казани считают, что подростков можно привлечь за мелкое хищение. Если ребенок старше 14 лет, то наказание будет зависеть от суммы ущерба: до 2,5 тысячи рублей — административная статья за мелкое хищение, которая предусматривает штраф, арест до 15 суток или обязательные работы; более 2,5 тысячи рублей — возбуждают уголовное дело за кражу, максимальным наказанием является лишение свободы до двух лет.