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Возраст молодежи в России предложили повысить до 40 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Граждан Евразийского экономического союза, куда входит Россия, предлагают считать молодежью до 40 лет, с такой идей выступил проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов.

«Предлагаем закрепить единый возрастной порог для категории "молодежь" в 35—40 лет во всех государствах — членах союза, исходя из последних рекомендаций Всемирной организации здоровья и внутренних тенденций стран Содружества», — цитирует RT документ, направленный Тарасовым председателю коллегии ЕАЭС Михаилу Мясниковичу.

По мнению Тарасова, подобная мера будет способствовать развитию молодых специалистов, а также объединению государств для развития «самого перспективного слоя населения и определения нужд поколения».

Сейчас члены ЕАЭС самостоятельно определяют крайний возрастной порог отнесения граждан к категории «молодежь». В Белоруссии молодежью считаются граждане, не достигшие 31 года, в Киргизии — 28 лет.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о молодежной политике, который закрепляет возраст российской молодёжи до 35 лет включительно.

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