Байден увидел две сферы для сотрудничества России и США

Россия и США имеют возможность сотрудничать в таких сферах, как нераспространение ядерного оружия и борьба с изменением климата, заявил американский президент Джо Байден.

«Я ясно дал понять президенту Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, — по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата», — сказал Байден на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств. Стенограмму его выступления распространил пресс-пул Белого дома.

Что касается разногласий между странами, Байден утверждал, что примет ответные меры в связи с возможными «кибератаками или вмешательством в экономику» США. «И я знаю, мы будем реагировать на конкретные действия, которые наносят ущерб американским интересам», — добавил президент.

«Мы участвуем в состязании за XXI век, за то, у кого будет сильнейшая экономика в XXI веке. И остальной мир не ждет. Нам еще многое предстоит сделать, и мы должны действовать быстро и оперативно», — считает Байден.

Он также рассказал, что во время своего европейского турне заявил о «необходимости соблюдения Китаем аналогичных правил поведения для глобальной экономики XXI века».