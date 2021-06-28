Жители России выбрали наиболее симпатичных депутатов

Четыре депутата Госдумы, в том числе Владимир Жириновский и Александр Карелин, вызывают наибольшую симпатию у жителей России, свидетельствуют результаты исследования Института развития правового общества и Международного центра развития молодежных инициатив «Поколение Права».

40% опрошенных считают деятельность нижней палаты парламента удовлетворительной. Средняя оценка работы Госдумы гражданами составила 3,7 балла.

В топ вызывающих наибольшую симпатию депутатов вошли Владимир Жириновский, Петр Толстой, Оксана Пушкина и Александр Карелин.

К основным достижениям респонденты отнесли ужесточение наказания для водителей, совершающих ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения (35%), обязательное обеспечение школьников горячим питанием (33%), ежемесячные выплаты на новорожденных детей (31%), усиление ответственности для чиновников за коррупционные правонарушения (29%), введение уголовного наказания за реабилитацию нацизма (27%) и назначение доплат врачам и медсестрам (22%).