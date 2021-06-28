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Чехия сотворила сенсацию на Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © uefa.com

Сборная Чехии забила Нидерландам два безответных гола в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 и заработала путевку в четвертьфинал, где встретится со сборной Дании.

На 68-й минуте мяч забил полузащитник Томаш Голеш. На 80-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Патрик Шик.

С 55-й минуты Чехия играла в большинстве: российский арбитр Сергей Карасев показал красную карточку защитнику сборной Нидерландов Матейсу де Лигту за фол надежды.

«Мой гол? Да, Голеш здорово меня нашел, и я целился рядом с ближней штангой — забить уже было не так уж и сложно. Лучше и быть не могло. Никто не ожидал, что мы пройдём так далеко. Обыграть сборную Нидерландов по такой игре — это просто фантастика», — прокомментировал победу нападающий сборной Чехии Патрик Шик.

Чехия в четвертьфинале сыграет с Данией, которая в 1/8 финала разнесла Уэльс со счетом 4:0.

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ЕВРО 2020 #Футбол
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