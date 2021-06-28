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Китай заявил об успешном развитии России под руководством Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Высшее руководство КНР уверено в успешном развитии России под руководством президента РФ Владимира Путина, заявил заместитель главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Го Ечжоу.

«Мы уверены, что под руководством президента Путина российский народ сможет добиться реализации всех поставленных задач государственного развития», — цитирует ТАСС Го Ечжоу.

Китайский политик подчеркнул, что в последние годы руководство РФ добилось значительных успехов в социально-экономическом развитии страны.

«Мы с радостью наблюдаем, как Россия успешно поддерживает внутриполитическую стабильность, как жизнь россиян постоянно улучшается. Желаем РФ добиться еще более крупных успехов на пути развития», — добавил он.

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