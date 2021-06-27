Диетолог предупредила о последствиях отказа от мяса

Исключение мяса из рациона грозит дефицитом жизненно важных витаминов и минералов, а также анемией и проблемами с зубами, сообщила диетолог Ольга Кораблева.

Специалист отметила, что в первые дни адаптации организма к жизни без мяса могут случаться вздутие живота и газообразование. Впоследствии переход на вегетарианскую пищу чреват недостатком витаминов D, B12, йода, фосфора и кальция, сказала она в беседе с РИА Новости.

Кроме того, ухудшится качество зубов, есть риск того, что волосы начнут выпадать, а кожа станет сухой. Не исключены и проблемы с ногтями — постепенно они становятся ломкими.

«Также возрастает риск анемии. На более поздних стадиях это означает, что вы столкнетесь с одышкой, недостатком энергии, сонливостью и будете в целом быстрее утомляться», — обратила внимание Кораблева.

При этом она подчеркнула, что вегетарианская диета не всегда ведет к столь печальным последствиям. «Сдавайте анализы раз в полгода: например, общий анализ крови, мочу. Контролируйте ферритин, сывороточное железо и другое», — порекомендовала диетолог.