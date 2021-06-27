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Начальник генштаба Британии заявил о риске войны с Россией

Источник:
РБК
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Фото: UK in India / Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Ситуация с британским эсминцем Defender, нарушившим морскую границу России в Черном море, могла привести к «неуместной эскалации» отношений между Лондоном и Москвой, заявил начальник Генерального штаба Великобритании Николас Картер.

«То, что не дает мне заснуть по ночам, — это просчет, вызванный неоправданной эскалацией. Она может произойти из-за того, что мы видели в Черном море в среду», — цитирует РБК Картера. «В этот раз этого не случилось, но это как раз повод хорошенько задуматься», — добавил он.

По словам генерала, случаи, подобные произошедшему с Defender в Черном море, могут потенциально перерасти в вооруженный конфликт. Освещение этой ситуации в российских и западных СМИ Картер назвал классической войной нарративов. «И пока непонятно, кто выиграл эту битву», — подчеркнул военачальник.

Британский эсминец Defender23 июня нарушил морскую границу России у побережья Крыма. На перехват ему выслали сторожевые корабли и бомбардировщики Су-24М. Корабль не отвечал на предупреждения и успел углубиться в российские воды на три километра. Он их покинул только после предупредительной стрельбы и четырех сброшенных по курсу корабля бомб.

В Кремле инцидент в Черном море назвали сознательной и подготовленной провокацией. Посла Великобритании в России Дебору Броннерт вызвали в МИД и вручили ноту протеста.

СМИ узнали, что окончательное решение о проходе Defender через российские воды принимал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Сам он заяивил, что ударная группа британских кораблей шла по вполне ожидаемому маршруту через международные воды. Он напомнил, что Лондон не признает Крым частью России.

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