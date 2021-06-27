Мотоциклист без прав разбился в Новосибирской области

Мотоциклист насмерть разбился в Карасуке, у него не было прав на управление транспортным средством, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, смертельная авария произошла в Карасуке в воскресенье ранним утром.

«22-летний мужчина, управляя мотоциклом Yamaha, двигался … со стороны улицы Советской в сторону улицы Кутузова и при неустановленных обстоятельствах у дома 44 не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (световую опору ЛЭП)», – говорится в сообщении.

Мотоциклиста доставили в больницу, где он умер от полученных травм. Выяснилось, что у погибшего не было прав управления транспортным средством данной категории. Обстоятельства ДТП устанавливаются.