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«Отряды Путина» потребовали освободить Бритни Спирс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Drew de F Fawkes / CC BY 2.0

Активисты движения «Отряды Путина» записали видеоролик в поддержку американской певицы Бритни Спирс, которая ранее на суде в США заявила о необходимости отменить официальную опеку отца над ней, которая продолжается уже 13 лет.

«Это же ужас какой-то, как над этой бедной женщиной издевались, как она все это вытерпела? Наконец высказала свое желание быть человеком, а не рабыней, никем», — говорит в опубликованном ролике одна из пенсионерок, потребовавшая освободить певицу.

Исполнительница находится под опекой своего отца Джейми Спирса с 2008 года. Решение об опеке было принято после того, как певица попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

Накануне Спирс в ходе слушаний в суде в Лос-Анджелесе выступила против опекунства над ней со стороны ее отца. Позже она извинилась перед поклонниками за то, что многие годы официально заявляла о своей нормальной жизни, скрывая свое зависимое положение.

Представители неформального движения «Отряды Путина» с 2012 года записывают ролики на актуальные темы, в съемках чаще всего принимают участие российские пенсионерки.

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