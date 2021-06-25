Грандиозная распродажа игр стартовала в Steam

Компания Valve запустила традиционную летнюю распродажу в сервисе цифровой дистрибуции компьютерных игр Steam. В магазине появились скидки на тысячи игр, включая самые громкие релизы. Распродажа завершится 8 июля.

Среди игр, доступных по весьма привлекательной цене — Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus, Civilization VI, Mass Effect Legendary Edition, Battlefield V, Red Dead Redemption 2, Death Stranding, Forza Horizon 4 и другие.

В рамках летней распродажи в Steam также стартовало событие «Стань хозяином своей судьбы». Пользователи могут пройти небольшие текстовые квесты, посвященные разным игровым жанрам, получив за это стикеры и значки.

Для удобства пользователей Steam разделил все предлагаемые со скидками игры по жанровым категориям — от аниме и хорроров до симуляторов и стратегий. Кроме этого, Valve добавила новые предметы кастомизации в магазин очков.