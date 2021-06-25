НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Грандиозная распродажа игр стартовала в Steam

Источник:
Sibnet.ru
266 0
Фото: © Sibnet.ru

Компания Valve запустила традиционную летнюю распродажу в сервисе цифровой дистрибуции компьютерных игр Steam. В магазине появились скидки на тысячи игр, включая самые громкие релизы. Распродажа завершится 8 июля.

Среди игр, доступных по весьма привлекательной цене — Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus, Civilization VI, Mass Effect Legendary Edition, Battlefield V, Red Dead Redemption 2, Death Stranding, Forza Horizon 4 и другие.

В рамках летней распродажи в Steam также стартовало событие «Стань хозяином своей судьбы». Пользователи могут пройти небольшие текстовые квесты, посвященные разным игровым жанрам, получив за это стикеры и значки.

Для удобства пользователей Steam разделил все предлагаемые со скидками игры по жанровым категориям — от аниме и хорроров до симуляторов и стратегий. Кроме этого, Valve добавила новые предметы кастомизации в магазин очков.

Еще по теме
World of Tanks получила масштабное обновление
Фотореалистичную GTA V показали на RTX 3090
Раскрыт срок выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Вышел первый трейлер игры по вселенной «Аватара»
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сибирские ученые получили прочный алюминий для авиации
Число подростков-наркоманов выросло в Новосибирской области
Убийца беременной в Новосибирске пытался обжаловать приговор
Пандемия коронавируса замедлила темпы пересадки органов
Самое популярное
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшенко выходит на Первом
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
26 июня 19:00
(МСК)
Уэльс
Дания
26 июня 22:00
(МСК)
Италия
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
23 июня 22:00
(МСК)
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00
(МСК)
Германия 2
Венгрия 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 42 голоса
  • Kohka76 — 27 голосов
  • Алена Долина — 25 голосов
написать кричалку
Картина дня
Евросоюз продлил санкции против России
Штамм коронавируса «дельта» оказался в два раза заразнее
Водители получат «письма счастья» по новым правилам
Системные требования Windows 11 напугали пользователей
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Uynachalnica

Пусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!

Uynachalnica

Этим же законом каждый имеет право на отказ от прививки.

лачинов

А то что гражданам тоже не хватает денег это в расчет не принимается? Почему потребитель должен оплачивать...

Uynachalnica

Выше почитай! Там сначала нужно объявить на территории неблагополучность по инфекциям (то есть, объявить...
Sibnet.Ru