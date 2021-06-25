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Убийца беременной в Новосибирске пытался обжаловать приговор

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Убивший беременную в 2020 году житель Новосибирска пытался обжаловать приговор, но его оставили без изменений, сообщается на сайте Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

Преступление произошло в подъезде дома по улице Кирова 27 января 2020 года. Обвиняемый ударил ножом беременную от него женщину, повредив ей внутренние органы. В тот же день сибирячка умерла в больнице. Поводом для убийства стала ревность. Обвиняемый скрылся с места преступления, уехал в Омск и под чужим именем поселился в гостинице. Там его задержали.

Суд приговорил обвиняемого к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев. Осужденному также нужно будет выплатить родным девушки компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.

Обвиняемый и его адвокат пытались обжаловать решение, но апелляционный суд оставил приговор без изменений.

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Убийца беременной в Новосибирске пытался обжаловать приговор
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Топ комментариев

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

Nik3316

я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...

RS1981

Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.

Uynachalnica

Пусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!
Sibnet.Ru