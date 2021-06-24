Сериал «Чайки» про женский волейбол снимут для канала «Россия»

Новый спортивный сериал «Чайки» про женскую волейбольную команду начали снимать для канала «Россия», в проекте участвуют Михаил Пореченков и Равшана Куркова и Юрий Чурсин.

«Чайка» — название женской волейбольной команды из Калининграда, которую вынужден возглавить тренер Максим Тополь (Пореченков) — человек резкий, со сложным, неуступчивым характером. Он намерен вывести команду в чемпионы страны. На пути к победе ему придется не только разбираться в себе и непростых отношениях с дочерью-подростком, но и решать проблемы своих подопечных.

У каждой из героев своя судьба, железный характер, личные переживания, и все они отчаянно борются не только за чемпионство, но и за право быть счастливыми.

В сериале также снимаются Александра Богданова, Юлия Мельникова, Иева Андреевайте, Кирилл Варакса, Марина Гончарова, Юлия Макарова, Мария Столярова, Мария Лопатина, Шекер Ходжаева, Елизавета Кафиева, Сергей Жарков, Илья Коробко, Николай Добрынин, Сергей Мигицко, Виталий Коваленко, Оксана Базилевич, Кирилл Полухин, Марина Доможирова и другие.

Равшана Куркова сыграет в сериале одну из главных ролей. В «Чайках» она Лера, нападающая в волейбольной команде.

Роль интересная, требующая серьезной подготовки. Тут все сошлось: хороший сценарий, замечательные партнеры, команда у нас очень крепкая. Впереди у нас большая, сложная работа, которую я жду с удовольствием и воодушевлением», — сказала актриса об участии в проекте.

Созданием проекта занимается кинокомпания «Марс Медиа». Продюсер компании и соавтор сценария Василий Клепацкий уверен, что сериал оценят зрители телеканала «Россия». Сюжет «Чаек» современный и свежий.

«В сюжете много интриг, современных конфликтов, загадочных событий, юмора. Герои живые и очень обаятельные», — сказал Клепацкий.

Премьера сериала «Чайки» состоится в эфире телеканала «Россия», дата выхода проекта пока неизвестна.