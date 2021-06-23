Избитый Кокориным и Мамаевым отсудил 360 рублей за лекарства

Водитель, избитый футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и их друзьями, получит 200 тысяч рублей компенсации, а также сообщил адвокат одного из ответчиков Вячеслав Барик.

«Суд постановил взыскать с каждого ответчика в пользу истца по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Еще по 400 рублей — в виде утраченного заработка и 360 рублей — на лекарства и лечение травмы носа», — цитирует РИА Новости адвоката одного из ответчиков Вячеслава Барика.

Соловчук просил взыскать с футболистов в качестве возмещения вреда здоровью 120 тысяч рублей, а также по 250 тысяч рублей с Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого в качестве компенсации морального вреда.

Мамаев, Кокорин, а также Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий в октябре 2018 года у гостиницы «Пекин» в Москве напали на водителя Виталия Соловчука, избили его и повредили его машину. Затем компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где избила чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.