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Россияне вынесли из банков наличность

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Физические лица за прошедший май вывели из кредитных организаций 479 миллиардов рублей, сообщается в традиционном отчете Центробанка «О развитии банковского сектора».

К оттоку срочных вкладов, который продолжается практически без остановок с осени прошлого года, добавилось сокращение текущих счетов на сумму 287 миллиардов рублей. Баланс с начала года для банков стал отрицательным — население устойчиво «выносит» из банков наличность.

Эксперты предполагают, что граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынок, а также в недвижимость из-за низкой доходности вкладов, которая перестала покрывать инфляцию и приносит убытки.

После трех повышений ставки Центробанка средняя максимальная доходность депозитов в топ-10 банков поднялась до 5%, но это все равно меньше официальной инфляции, которая по данным Росстата на середину июня составляла 6,2%.

Кроме этого, люди одновременно вытягивают из банковской системы ликвидность в виде кредитов. Так, с начала года банки выдали населению 2,154 триллиона рублей кредитов, а их общая сумма впервые перевалила за 22 триллиона рублей, отмечается в отчете.

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Топ комментариев

volmen

Печатать и раздавать не получится, до людей не дойдут все равно украдут.

Tanatholog

Не. Ему же высокоуважаемые люди из белого дома сказали о том, что наши нефть с газом очень грязные. Нефтепродукты,...

ifhbrjd

Так нет же производителей в России - есть две трубы и торгаши товарами из Китая.

jeryakob

как с сирией. 3 раза объявлял там победу и выводил войска.
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