Россияне вынесли из банков наличность

Физические лица за прошедший май вывели из кредитных организаций 479 миллиардов рублей, сообщается в традиционном отчете Центробанка «О развитии банковского сектора».

К оттоку срочных вкладов, который продолжается практически без остановок с осени прошлого года, добавилось сокращение текущих счетов на сумму 287 миллиардов рублей. Баланс с начала года для банков стал отрицательным — население устойчиво «выносит» из банков наличность.

Эксперты предполагают, что граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынок, а также в недвижимость из-за низкой доходности вкладов, которая перестала покрывать инфляцию и приносит убытки.

После трех повышений ставки Центробанка средняя максимальная доходность депозитов в топ-10 банков поднялась до 5%, но это все равно меньше официальной инфляции, которая по данным Росстата на середину июня составляла 6,2%.

Кроме этого, люди одновременно вытягивают из банковской системы ликвидность в виде кредитов. Так, с начала года банки выдали населению 2,154 триллиона рублей кредитов, а их общая сумма впервые перевалила за 22 триллиона рублей, отмечается в отчете.