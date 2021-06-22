США расписались в бессилии остановить «Северный поток — 2»

Соединенные Штаты согласились, что шансов добиться прекращения строительства «Северного потока — 2» за счет применения санкций почти нет, заявил помощник главы американского дипведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

«Позиция администрации США по "Северному потоку — 2" остается предельно ясной в свете принятых решений по санкциям. Мы будем подчеркивать, что считаем трубопровод российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО», — цитирует ТАСС Рикера.

По его словам, США ввели санкции в отношении четырех российских юридических лиц, участвующих в деятельности, подпадающей под закон о санкциях, включили в санкционный список четыре российских судна.

«Строительство газопровода было завершено более чем на 90%, когда администрация США приступила к своим обязанностям в январе. Мы считаем, что [было трудно] предотвратить строительство трубопровода с помощью санкций, поэтому мы отложили определенные санкции, чтобы достичь чего-то позитивного в этой трудной ситуации, нежели нанести ущерб отношениям с европейскими союзниками путем дальнейших

США намерены взаимодействовать с Германией дипломатическим путем и предпринимать шаги «по снижению рисков, исходящих от трубопровода, в отношении Украины и европейской энергетической безопасности», отметил дипломат.