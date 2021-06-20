Сборная России по футболу поддержала заболевшую певицу МакSим

Сборная Россия по футболу опубликовала в Twitter видео, где большая толпа поклонников поет песню МакSим «Знаешь ли ты», и пожелали певице выздоровления.

«Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов. МакSим, выздоравливай! Еще споем вместе», — говорится в публикации сборной.

Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов.



МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе pic.twitter.com/GvCNGXzZVE — Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2021

МакSим в субботу ввели в искусственную кому. Певица заболела 11 июня, а через два дня ее госпитализировали с пневмонией. Все тесты на коронавирус, которые делала артистка, оказались отрицательными.