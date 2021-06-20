Сборная России по футболу поддержала заболевшую певицу МакSим

Сборная Россия по футболу опубликовала в Twitter видео, где большая толпа поклонников поет песню МакSим «Знаешь ли ты», и пожелали певице выздоровления.
«Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов. МакSим, выздоравливай! Еще споем вместе», — говорится в публикации сборной.
Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов.— Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2021
МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе pic.twitter.com/GvCNGXzZVE
МакSим в субботу ввели в искусственную кому. Певица заболела 11 июня, а через два дня ее госпитализировали с пневмонией. Все тесты на коронавирус, которые делала артистка, оказались отрицательными.
Иркут 69Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...
UynachalnicaА ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!
Grossmeister38rusЭто хорошо. Значит на ужин лапша
UynachalnicaКак там его собачкам в новоогарево поживается? Гуляет ли он с ними? А что с его конем? А ноутбук у него...