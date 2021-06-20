НАВЕРХ
Чемпионат Европы по футболу 2020
11 июня — 11 июля 2021 года
Партнер спецпроекта
Турнирная таблица Календарь Новости Конкурс прогнозов Конкурс кричалок
Трансформируй свое ТВ
300 телеканалов
Тысячи фильмов
Концерты и караоке
Радио и аудиокниги
Подключить «Трансформер»
ЧЕ-2020
Футбольные прогнозы
Сделать прогноз Сочинить кричалку

Сборная России по футболу поддержала заболевшую певицу МакSим

Источник:
Sibnet.ru
239 3
Фото: © maksimartist, instagram.com/maksimartist

Сборная Россия по футболу опубликовала в Twitter видео, где большая толпа поклонников поет песню МакSим «Знаешь ли ты», и пожелали певице выздоровления.

«Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов. МакSим, выздоравливай! Еще споем вместе», — говорится в публикации сборной.

МакSим в субботу ввели в искусственную кому. Певица заболела 11 июня, а через два дня ее госпитализировали с пневмонией. Все тесты на коронавирус, которые делала артистка, оказались отрицательными.


Еще по теме
Нужна одна победа: Россия сыграет с Данией на Евро-2020
ЧЕ по футболу: все матчи 21 июня
ЧЕ по футболу: кто играет 20 июня
Чемпионы мира сенсационно потеряли первые очки на Евро
смотреть все
ЕВРО 2020 #Футбол #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Гуманитарную помощь собирают пострадавшим от паводка забайкальцам
Женщина в Красноярске поставила ребенка на колени для извинений
Пострадавшим в крушении самолета L-410 в Кузбассе выплатят компенсации
Самолет L-410 разбился в Кузбассе: хроника событий
Самое популярное
Раскрыта стоимость подарка Байдена для Путина
Шоумен Барецкий решил снять Бузову в «Криминальном чтиве 2: русские»
Клава Кока показала бекстейдж со съемок для Playboy
Порно в России предложили легализовать через «Госуслуги»
Обсуждение (3)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
21 июня 19:00
(МСК)
Украина
Австрия
21 июня 19:00
(МСК)
С. Македония
Нидерланды
Весь календарь
Последние матчи
20 июня 19:00
(МСК)
Италия 1
Уэльс 0
20 июня 19:00
(МСК)
Швейцария 3
Турция 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Александр Кучко — 71 балл
  • macfresh87 — 69 баллов
  • лис67 — 69 баллов
сделать прогноз
Картина дня
Россия бросила вызов Франции в Африке
Посол России вернется в США с оптимизмом
Байден втянул Запад в противостояние с Китаем
Российская армия получит первую партию бронемашин «Напарник»
О самом главном
Наступает день летнего солнцестояния
Опасная косметика: пять ошибок солнцезащитного ухода
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!

Grossmeister38rus

Это хорошо. Значит на ужин лапша

Uynachalnica

Как там его собачкам в новоогарево поживается? Гуляет ли он с ними? А что с его конем? А ноутбук у него...
Sibnet.Ru