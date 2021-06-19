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«Газпром» признал рекордную утечку метана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

«Газпром» взял на себя ответственность за одну из самых серьезных утечек газа за последнее время. Согласно данным компании, при ремонте трубопроводов 4 июня произошла утечка 2,7 миллиона кубических метров метана.

Проблему удалось идентифицировать благодаря анализу данных со спутника, предоставленному компанией Kayrros SAS, пишет Bloomberg. На основании снимков выбросы оценили в 583 тысячи кубометров в час.

С точки зрения влияния на глобальное потепление это эквивалент объема выбросов, которые производят 40 тысяч машин с двигателями внутреннего сгорания в США за год. Утечка стала рекордной в нефтегазовом секторе планеты с сентября 2019 года.

Согласно сообщению «Газпрома», инцидент произошел после обнаружения проблемы на газопроводе «Уренгой-Центр 1» в Татарстане. Из-за срочности задачи работники компании не смогли использовать мобильную компрессионную станцию для ограничения утечки.

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