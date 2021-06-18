Мошенники украли 1,4 млрд рублей на сайтах объявлений

Сумма мошеннических операций на сайтах объявлений с октября 2019 года достигла почти 1,4 миллиарда рублей, говорится в исследовании сервиса мониторинга даркнета DLBI.

Такими схемами занимается порядка 200 мошеннических группировок, приводят «Известия» результаты исследования. За пять месяцев 2021 года объем краж вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма украденного с января по июнь составила почти 539 миллионов рублей.

Наибольшее число мошенничеств (46%) за полтора года было совершено через «Авито», 19% — через «Юлу», 11% — через «Авто.ру», остальное приходится на другие ресурсы, указано в исследовании.

В исследовании говорится, что основным способом обмана на таких площадках является направление фишинговой ссылки через сторонний мессенджер, где покупатели производят платеж за несуществующий товар.