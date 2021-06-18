НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Томич украл и спрятал в лесу 200-килограммовый батут

Источник:
Sibnet.ru
349 0
Фото: © ГУ МВД по Томской области

Житель Томска с помощью эвакуатора похитил и спрятал в лесу игровой батут весом в 200 килограммов, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

В полицию поступило сообщение о краже игрового батута. Выяснилось, что его похитили с помощью эвакуатора с поддельным номером. Полицейские нашли хозяина автомобиля, который сказал, что в момент кражи эвакуатором мог управлять его напарник.

«Подозреваемый в ночное время, находясь рядом с административным зданием по улице Чкалова города Томска, при помощи автомобильного эвакуатора похитил игровой батут, общий вес которого составил около 200 килограммов, после чего спрятал его в лесном массиве, расположенном в черте областного центра, для дальнейшей продажи», – говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей. Батут вернули владельцу. Подозреваемому в краже грозит до пяти лет колонии.

Еще по теме
Мошенники украли 1,4 млрд рублей на сайтах объявлений
Обвиняемую в изнасиловании школьницу выпустили из СИЗО
Продажа места на кладбище обернулась для иркутянина уголовным делом
Омича арестовали за насилие над четырьмя девочками
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Холодный фронт придет в Новосибирск
Памятник погибшим в борьбе с COVID врачам появится в Иркутске
Омич стал чемпионом мира по подводному спорту
Смекалка Тулеева помогла в изучении йети в Кузбассе
Самое популярное
Двое суток на возврат: как обменять фильм в Wink
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Новый сериал «Эксперт» про гениального детектива стартует на «России»
Раскрыт срок выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
18 июня 16:00
(МСК)
Швеция
Словакия
18 июня 19:00
(МСК)
Хорватия
Чехия
Весь календарь
Последние матчи
17 июня 22:00
(МСК)
Нидерланды 2
Австрия 0
17 июня 19:00
(МСК)
Дания 1
Бельгия 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 34 голоса
  • Алена Долина — 23 голоса
  • Kohka76 — 21 голос
написать кричалку
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
41
Путин заявил, что после его ухода в России ничего не рухнет
33
Кузбасс вслед за Москвой ввел обязательную вакцинацию
32
Путина неприятно удивила зарплата тракториста — Героя Труда
28
Путин и Байден начали разговор с шутки
25
Песков заявил о недовольстве властей темпами вакцинации
Sibnet.Ru