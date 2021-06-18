Томич украл и спрятал в лесу 200-килограммовый батут

Житель Томска с помощью эвакуатора похитил и спрятал в лесу игровой батут весом в 200 килограммов, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

В полицию поступило сообщение о краже игрового батута. Выяснилось, что его похитили с помощью эвакуатора с поддельным номером. Полицейские нашли хозяина автомобиля, который сказал, что в момент кражи эвакуатором мог управлять его напарник.

«Подозреваемый в ночное время, находясь рядом с административным зданием по улице Чкалова города Томска, при помощи автомобильного эвакуатора похитил игровой батут, общий вес которого составил около 200 килограммов, после чего спрятал его в лесном массиве, расположенном в черте областного центра, для дальнейшей продажи», – говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей. Батут вернули владельцу. Подозреваемому в краже грозит до пяти лет колонии.