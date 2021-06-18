Путин рассказал о впечатлениях от встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что образ президента США Джо Байдена, преподносимый как российской, так и американской прессой, не имеет ничего общего с действительностью.

Путин обратил внимание, что, несмотря на длительную поездку и смену часовых поясов, Байден «выглядел бодрым». «Мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть, чуть больше, часа. Он полностью в материале, время от времени заглядывал в свои записи — мы все так делаем», — цитирует RT российского лидера.

«И тот образ, который рисуют, он даже, может, немножко расхолаживает, но расхолаживаться здесь нечему, Байден — профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас, но это было совершенно для меня очевидно», — отметил президент России.

Тот факт, что Байден «чего-то путает иногда», российский лидер объяснил тем, что, когда «люди считают, что какие-то вещи второстепенные, они не очень-то фиксируют на этом свое внимание».

«Так что здесь нет ничего необычного. Повторю ещё раз: он собран, понимает, чего он хочет добиться, и делает очень искусно, это сразу чувствуется. Но при этом обстановка была достаточно доброжелательной, и, как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам», — подчеркнул Путин.