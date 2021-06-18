НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин рассказал о впечатлениях от встречи с Байденом

Источник:
RT
557 6
Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что образ президента США Джо Байдена, преподносимый как российской, так и американской прессой, не имеет ничего общего с действительностью.

Путин обратил внимание, что, несмотря на длительную поездку и смену часовых поясов, Байден «выглядел бодрым». «Мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть, чуть больше, часа. Он полностью в материале, время от времени заглядывал в свои записи — мы все так делаем», — цитирует RT российского лидера.

«И тот образ, который рисуют, он даже, может, немножко расхолаживает, но расхолаживаться здесь нечему, Байден — профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас, но это было совершенно для меня очевидно», — отметил президент России.

Тот факт, что Байден «чего-то путает иногда», российский лидер объяснил тем, что, когда «люди считают, что какие-то вещи второстепенные, они не очень-то фиксируют на этом свое внимание».

«Так что здесь нет ничего необычного. Повторю ещё раз: он собран, понимает, чего он хочет добиться, и делает очень искусно, это сразу чувствуется. Но при этом обстановка была достаточно доброжелательной, и, как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам», — подчеркнул Путин.

Еще по теме
Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина
Песков раскрыл содержание переговоров Путина и Байдена
Трамп посчитал саммит в Женеве провальным для США
МИД России порадовался возвращению здравого смысла в Белый дом
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Холодный фронт придет в Новосибирск
Памятник погибшим в борьбе с COVID врачам появится в Иркутске
Омич стал чемпионом мира по подводному спорту
Смекалка Тулеева помогла в изучении йети в Кузбассе
Самое популярное
Двое суток на возврат: как обменять фильм в Wink
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Новый сериал «Эксперт» про гениального детектива стартует на «России»
Раскрыт срок выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Обсуждение (6)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
18 июня 16:00
(МСК)
Швеция
Словакия
18 июня 19:00
(МСК)
Хорватия
Чехия
Весь календарь
Последние матчи
17 июня 22:00
(МСК)
Нидерланды 2
Австрия 0
17 июня 19:00
(МСК)
Дания 1
Бельгия 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • djlbntkm — 55 баллов
  • Makson5 — 55 баллов
  • Kirian — 54 балла
сделать прогноз
Картина дня
Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина
Президент России назначил дату выборов в Госдуму
Спрогнозирован дефицит сала на Украине
Глава ГИБДД выступил за возвращение в школы уроков вождения
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
41
Путин заявил, что после его ухода в России ничего не рухнет
33
Кузбасс вслед за Москвой ввел обязательную вакцинацию
32
Путина неприятно удивила зарплата тракториста — Героя Труда
28
Путин и Байден начали разговор с шутки
25
Песков заявил о недовольстве властей темпами вакцинации
Sibnet.Ru