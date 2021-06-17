НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинцы показали видео «уничтожения» российского танка Т-90

Источник:
РИА Новости
176 2
Фото: © Кадр из видео

Украинские конструкторы представили концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE, способного «уничтожить» российский Т-90

На YouTube опубликованы кадры, на которых дрон поражает ракетой другой беспилотник, похожий на российский (БПЛА) «Охотник», после чего уничтожает боевой танк Т-90.

Как заверяют разработчики, ACE ONE сможет нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. Планируется, что сверхбыстрый боевой дрон будет переносить оружие весом до тонны.

В последнее время из Киева регулярно звучат угрозы в адрес Москвы применить новые украинские вооружения. Так, политический эксперт Тарас Загородний призвал россиян «бояться» ракетного комплекса «Сапсан», который разрабатывает Киев.

Еще по теме
Новейшие образцы боевой техники показали новосибирцам
КБ «Сухого» разработает новую версию Су-57
БТР «Бумеранг» получит управление по мобильному телефону
Россия и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок
смотреть все
Оборона #Оружие #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Обвиняемую в изнасиловании школьницу выпустили из СИЗО
Сильный ливень и крупный град накроют Омск
Минздрав рассказал о введении обязательной вакцинации в Новосибирске
Продажа места на кладбище обернулась для иркутянина уголовным делом
Самое популярное
Двое суток на возврат: как обменять фильм в Wink
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Путина неприятно удивила зарплата тракториста — Героя Труда
Новый сериал «Эксперт» про гениального детектива стартует на «России»
Обсуждение (2)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
17 июня 19:00
(МСК)
Дания
Бельгия
17 июня 22:00
(МСК)
Нидерланды
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
17 июня 16:00
(МСК)
Украина 0
С. Македония 0
16 июня 22:00
(МСК)
Италия 3
Швейцария 0
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 33 голоса
  • Алена Долина — 22 голоса
  • Kohka76 — 15 голосов
написать кричалку
Картина дня
Кремль поддержал обязательную вакцинацию в регионах
Сильные ночные дожди затопили Керчь. ВИДЕО
Трамп посчитал саммит в Женеве провальным для США
МИД России порадовался возвращению здравого смысла в Белый дом
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
40
Путин заявил, что после его ухода в России ничего не рухнет
36
Кузбасс вслед за Москвой ввел обязательную вакцинацию
31
Путина неприятно удивила зарплата тракториста — Героя Труда
28
Путин и Байден начали разговор с шутки
25
Песков заявил о недовольстве властей темпами вакцинации
Sibnet.Ru