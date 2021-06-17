Украинцы показали видео «уничтожения» российского танка Т-90

Украинские конструкторы представили концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE, способного «уничтожить» российский Т-90

На YouTube опубликованы кадры, на которых дрон поражает ракетой другой беспилотник, похожий на российский (БПЛА) «Охотник», после чего уничтожает боевой танк Т-90.

Как заверяют разработчики, ACE ONE сможет нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. Планируется, что сверхбыстрый боевой дрон будет переносить оружие весом до тонны.

В последнее время из Киева регулярно звучат угрозы в адрес Москвы применить новые украинские вооружения. Так, политический эксперт Тарас Загородний призвал россиян «бояться» ракетного комплекса «Сапсан», который разрабатывает Киев.