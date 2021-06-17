НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Ольга Серябкина выпустила новый трек «Это Love»

Источник:
Sibnet.ru
184 0

Певица Ольга Серябкина презентовала новый трек «Это Love», который, по ее мнению, должен стать хитом этого лета.

Серябкина занялась сольной карьерой после распада группы Serebro в начале 2019 года. С этого момента у нее уже вышло два альбома «Косатка в небе» и «Причины». Песня «Это Love» — самостоятельный сингл.

По словам певицы, в основу нового трека легла личная история отношений. Серябкина предложила своим поклонникам записывать под эту песню видео со своей второй половинкой, а лучших она будет публиковать в своем Instagram.

Еще по теме
Группа IOWA довела до слез мужчин новым клипом
Группа Spice Girls выпустит новый трек после 13-летнего перерыва
Сурганова выпустила новый альбом «Все будет»
Поклонники назвали новый трек Плетневой «бессмысленной фигней»
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Продажа места на кладбище обернулась для иркутянина уголовным делом
Жвачкин попросил у федеральных властей побольше вакцины от COVID
Замгубернатора Кузбасса написал стихотворение про масочный режим
Омича арестовали за насилие над четырьмя девочками
Самое популярное
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Двое суток на возврат: как обменять фильм в Wink
Путина неприятно удивила зарплата тракториста — Героя Труда
Новый сериал «Эксперт» про гениального детектива стартует на «России»
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
17 июня 16:00
(МСК)
Украина
С. Македония
17 июня 19:00
(МСК)
Дания
Бельгия
Весь календарь
Последние матчи
16 июня 22:00
(МСК)
Италия 3
Швейцария 0
16 июня 19:00
(МСК)
Турция 0
Уэльс 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Kirian — 48 баллов
  • viktorantipev — 46 баллов
  • лис67 — 46 баллов
сделать прогноз
Топ комментариев

Uynachalnica

Экономика должна быть экономной! Особенно в последние 20 лет своего небывалого расцвета!

Alexander222

26.05.2021 путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 нельзя... и вот тебе на, губеры...

A. Chvora

Продуктами занимается жена, в последние месяцы участились скандалы на почве нехватки денег. Был уверен,...

west_nik

Подъзеbнул немножко РФ Вольтанутый Джо, с помощью суфлеров конечно. На самом деле Китай и РФ давит сейчас...
Sibnet.Ru