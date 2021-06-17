Ольга Серябкина выпустила новый трек «Это Love»

Певица Ольга Серябкина презентовала новый трек «Это Love», который, по ее мнению, должен стать хитом этого лета.

Серябкина занялась сольной карьерой после распада группы Serebro в начале 2019 года. С этого момента у нее уже вышло два альбома «Косатка в небе» и «Причины». Песня «Это Love» — самостоятельный сингл.

По словам певицы, в основу нового трека легла личная история отношений. Серябкина предложила своим поклонникам записывать под эту песню видео со своей второй половинкой, а лучших она будет публиковать в своем Instagram.