Пять самых впечатляющих голов в истории Евро. ВИДЕО

Евро-2020 в самом разгаре и некоторые футболисты успели отличиться результатами. Например, нападающий и капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду побил рекорд по количеству голов в финальных стадиях чемпионатов Европы. Рекорды и незабываемые моменты были и на прошлых чемпионатах. Вспоминаем самые впечатляющие голы за историю турнира.

Чемпионат Европы по футболу проходит раз в четыре года, начиная с 1960 года. Евро считается главным соревнованием национальных сборных, проводимым под руководством УЕФА.

Гол Ронни Уилана (Ирландия) на Евро-1988

15 июня 1988 сборная СССР сыграла вничью со сборной Ирландии на групповом этапе Евро-88. Матч закончился со счетом 1:1, и по итогам этапа сборная даже не вышла в плей-офф, но гол Ронни Уилана стал настоящим украшением турнира.

Сборная Ирландии не добивалась больших успехов на крупных футбольных форумах, но один из самых красивых голов в истории Евро совершенно точно на счету игрока с Зеленого острова.

На 39-й минуте встречи после вбрасывания мяча из-за левой боковой линии футболист мощнейшим ударом перенаправил снаряд в левый от вратаря угол ворот. У нашего голкипера не оставалось шансов вытащить этот мяч.

Гол Пола Гаскойна (Англия) на Евро-1996

На чемпионате Европы в 1996 году англичане в группе играли с голландцами, шотландцами и швейцарцами. После ничьей с Швейцарией матч с Шотландией был решающим для продолжения борьбы в турнире.

За 10 минут до конца игры Пол Гаскойн оформил легендарнейший гол в истории Евро. В нем все было совершенно: сэйв Симена после пенальти, последовавшая за этим атака, пас между двумя защитниками, обработка Газзы, удар мимо Энди Горама и мяч в воротах.

После этой победы англичане уверенно обыграли голландцев со счетом 4:0. Англия, много раз бронировавшая последние места в группах на чемпионатах Европы, тогда наконец вышла в плей-офф с первой строчки.

Гол Златана Ибрагимовича (Швеция) на Евро-2004

Невероятный гол в стиле кунфу Ибрагимович забил итальянцам на чемпионате Европы 2004 года. Сборная Швеции на том турнире вышла в плей-офф с первого места в группе. Но в четвертьфинале шведы уступили нидерландцам в серии пенальти и завершили участие в Евро-2004.

«За пять минут до финального свистка мы получили право на угловой с левого фланга. Ким Чельстрем подал, и в штрафной началась суета. Сначала пробить попытался Альбек, потом Мельберг. Мяч все еще был в воздухе, и я устремился к нему. В этот момент я заметил, что Буффон выбегает из ворот, а на линии остался только Вьери. Я выпрыгнул и пробил в стиле кунфу. Позже на фото я увидел, что моя пятка была на уровне плеч, а мяч пролетел точно над головой Вьери, протиснувшись в щель между ним и перекладиной. Точно в девятку. И это против Италии», — вспоминал Ибрагимович в книге «Я — Златан».

Гол Гарета Бейла (Уэльс) на Евро-2016

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл своим штрафным голом открыл счет в матче со Словакией на чемпионате Европы — 2016. Бэйл технично обвел стенку, а голкипер словаков Матуш Козачек зачем-то стал гадать, куда пробьет футболист.

Козачек дернулся влево, а мяч полетел вправо от него. В результате Бэйл стал автором красивого гола и поднял на ноги болельщиков сборной Уэльса, которые заполнили чуть ли не половину стадиона. По итогам матча победа досталась Уэльсу со счетом 2:1. В итоге в группе Уэльс вышел на первое место, а в турнире вылетел с полуфинала в игре с Португалией.

Гол Патрика Шика (Чехия) на Евро-2020

Четвертый игровой день Евро-2020 начался матчем Шотландия — Чехия. В первом тайме команды выдали интенсивный футбол с несколькими опасными атаками, одна из которых завершилась голом. Нападающий сборной Чехии Патрик Шик открылся под грамотную передачу от Владимира Цоуфала и легко переиграл голкипера ударом головой с близкого расстояния.

Но еще более впечатляющим получился 13-й гол Патрика в составе национальной команды. Чешский голкипер занял позицию вдали от своих ворот, а Шик, заметив это, фантастическим ударом с 45,5 метра по невероятной траектории оформил дубль. 45,5 метра — самая длинная дистанция голевого удара на чемпионатах Европы с 1980 года.