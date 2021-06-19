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Пять самых впечатляющих голов в истории Евро. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Евро-2020 в самом разгаре и некоторые футболисты успели отличиться результатами. Например, нападающий и капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду побил рекорд по количеству голов в финальных стадиях чемпионатов Европы. Рекорды и незабываемые моменты были и на прошлых чемпионатах. Вспоминаем самые впечатляющие голы за историю турнира.

Чемпионат Европы по футболу проходит раз в четыре года, начиная с 1960 года. Евро считается главным соревнованием национальных сборных, проводимым под руководством УЕФА.

Гол Ронни Уилана (Ирландия) на Евро-1988

15 июня 1988 сборная СССР сыграла вничью со сборной Ирландии на групповом этапе Евро-88. Матч закончился со счетом 1:1, и по итогам этапа сборная даже не вышла в плей-офф, но гол Ронни Уилана стал настоящим украшением турнира.

Сборная Ирландии не добивалась больших успехов на крупных футбольных форумах, но один из самых красивых голов в истории Евро совершенно точно на счету игрока с Зеленого острова.

На 39-й минуте встречи после вбрасывания мяча из-за левой боковой линии футболист мощнейшим ударом перенаправил снаряд в левый от вратаря угол ворот. У нашего голкипера не оставалось шансов вытащить этот мяч.

Гол Пола Гаскойна (Англия) на Евро-1996

На чемпионате Европы в 1996 году англичане в группе играли с голландцами, шотландцами и швейцарцами. После ничьей с Швейцарией матч с Шотландией был решающим для продолжения борьбы в турнире.

За 10 минут до конца игры Пол Гаскойн оформил легендарнейший гол в истории Евро. В нем все было совершенно: сэйв Симена после пенальти, последовавшая за этим атака, пас между двумя защитниками, обработка Газзы, удар мимо Энди Горама и мяч в воротах.

После этой победы англичане уверенно обыграли голландцев со счетом 4:0. Англия, много раз бронировавшая последние места в группах на чемпионатах Европы, тогда наконец вышла в плей-офф с первой строчки. 

Гол Златана Ибрагимовича (Швеция) на Евро-2004

Невероятный гол в стиле кунфу Ибрагимович забил итальянцам на чемпионате Европы 2004 года. Сборная Швеции на том турнире вышла в плей-офф с первого места в группе. Но в четвертьфинале шведы уступили нидерландцам в серии пенальти и завершили участие в Евро-2004.

«За пять минут до финального свистка мы получили право на угловой с левого фланга. Ким Чельстрем подал, и в штрафной началась суета. Сначала пробить попытался Альбек, потом Мельберг. Мяч все еще был в воздухе, и я устремился к нему. В этот момент я заметил, что Буффон выбегает из ворот, а на линии остался только Вьери. Я выпрыгнул и пробил в стиле кунфу. Позже на фото я увидел, что моя пятка была на уровне плеч, а мяч пролетел точно над головой Вьери, протиснувшись в щель между ним и перекладиной. Точно в девятку. И это против Италии», — вспоминал Ибрагимович в книге «Я — Златан».

Гол Гарета Бейла (Уэльс) на Евро-2016

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл своим штрафным голом открыл счет в матче со Словакией на чемпионате Европы — 2016. Бэйл технично обвел стенку, а голкипер словаков Матуш Козачек зачем-то стал гадать, куда пробьет футболист.

Козачек дернулся влево, а мяч полетел вправо от него. В результате Бэйл стал автором красивого гола и поднял на ноги болельщиков сборной Уэльса, которые заполнили чуть ли не половину стадиона. По итогам матча победа досталась Уэльсу со счетом 2:1. В итоге в группе Уэльс вышел на первое место, а в турнире вылетел с полуфинала в игре с Португалией.

Гол Патрика Шика (Чехия) на Евро-2020

Четвертый игровой день Евро-2020 начался матчем Шотландия — Чехия. В первом тайме команды выдали интенсивный футбол с несколькими опасными атаками, одна из которых завершилась голом. Нападающий сборной Чехии Патрик Шик открылся под грамотную передачу от Владимира Цоуфала и легко переиграл голкипера ударом головой с близкого расстояния.

Но еще более впечатляющим получился 13-й гол Патрика в составе национальной команды. Чешский голкипер занял позицию вдали от своих ворот, а Шик, заметив это, фантастическим ударом с 45,5 метра по невероятной траектории оформил дубль. 45,5 метра — самая длинная дистанция голевого удара на чемпионатах Европы с 1980 года.

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Топ комментариев

Voland2

Низкие темпы вакцинации -это просто недоверие к власти... Рассказывают про вспышку и тут же массовые...

Иркут 69

Темпы вакцинации это реальный ответ населения государству... своего рода средний палец властям. Напрасно...

urbasik

Песков это не Кремль..у него семейство за границей "существует"

jeryakob

вина самого кремля очевидна здесь. с какого то перепуга он ухватился за вакцины , как за доказательство...
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