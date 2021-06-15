БТР «Бумеранг» получит управление по мобильному телефону

Новейший российский бронетранспортер «Бумеранг» получит систему, с помощью которой им можно будет управлять по мобильному телефону, сообщил генеральный директор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.

«Этот "Бумеранг" у нас сегодня управляется с мобильного телефона. Может двигаться назад, вперед, поворачивать башню, ствол. Мы видим запас топлива, мы видим температуру масла», — сказал Красовицкий в интервью РБК.

По его словам, «Бумеранг» — это самый мощный колесный бронетранспортер, который есть сегодня в России. «Потенциал, который есть у наших конструкторов, позволяет создавать гражданские машины, в том числе с автоматическими системами управления», — отметил глава компании.

«Бумеранг» — перспективная унифицированная колесная бронированная платформа разработки ВПК. На ее основе были созданы колесная БМП К-17, впервые показанная публике в 2015 году на параде Победы, а также бронетранспортер К-16.

В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем «Эпоха» с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами «Корнет». Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом.