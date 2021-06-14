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Фанаты поставили сборную Украины в пример сборной России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Российские футбольные болельщики отметили достойную игру сборной Украины в матче с Нидерландами на Евро-2020 и посоветовали своей сборной брать с украинцев пример.

Сборная Украины проигрывала Нидерландам 0:2, но смогла отыграть два мяча. Судьба матча решилась на последних минутах, когда решающий гол забил голландский футболист Дензел Дюмфрис. Россия проиграла Бельгии 0:3, не создав ни одного опасного момента.

В официальном Instagram-аккаунте Евро-2020 и на платформе Twitter болельщики сборной России отметили достойную игру украинцев и хотели бы видеть такую же самоотдачу от команды Станислава Черчесова.

«Браво! Украина ничем не уступила в матче против такой сильной команды... В отличие от России», «Великолепная игра. Украина может гордиться своей сборной. Завидно, ведь наша сборная и близко не играла так, как рвали сегодня украинцы», «Покажите сборной России и Черчесову сегодняшний матч, чтобы они поняли, как выглядит достойная борьба на поле! Проиграть можно, но не бороться нельзя», — написали фанаты.

В следующем матче сборная Украины сыграет с командой Северной Македонии 17 июня. Россия встретится с Финляндией 16 июня.

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Uynachalnica

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Алекс555

А как считают среднею зарплату это кошмар.

Drronum

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