Фанаты поставили сборную Украины в пример сборной России

Российские футбольные болельщики отметили достойную игру сборной Украины в матче с Нидерландами на Евро-2020 и посоветовали своей сборной брать с украинцев пример.
Сборная Украины проигрывала Нидерландам 0:2, но смогла отыграть два мяча. Судьба матча решилась на последних минутах, когда решающий гол забил голландский футболист Дензел Дюмфрис. Россия проиграла Бельгии 0:3, не создав ни одного опасного момента.
В официальном Instagram-аккаунте Евро-2020 и на платформе Twitter болельщики сборной России отметили достойную игру украинцев и хотели бы видеть такую же самоотдачу от команды Станислава Черчесова.
«Браво! Украина ничем не уступила в матче против такой сильной команды... В отличие от России», «Великолепная игра. Украина может гордиться своей сборной. Завидно, ведь наша сборная и близко не играла так, как рвали сегодня украинцы», «Покажите сборной России и Черчесову сегодняшний матч, чтобы они поняли, как выглядит достойная борьба на поле! Проиграть можно, но не бороться нельзя», — написали фанаты.
В следующем матче сборная Украины сыграет с командой Северной Македонии 17 июня. Россия встретится с Финляндией 16 июня.
UynachalnicaСвятая невинность - ни о чем то он не знает.
jeryakobСпасибо, что не сказал что Герой зарабатывает намного больше ,чем средний класс в россии -...
Алекс555А как считают среднею зарплату это кошмар.
DrronumА от чего он ужаснулся? Это же представитель , такого крепкого, среднего класса! Сам же об этом заявлял,...