Экс-врач сборной России объяснил потерю сознания игроком Дании

Бывший врач сборной России Юрий Васильков назвал причину потери сознания игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном во время матча против команды Финляндии на Евро 2020.
Эриксен потерял сознание в конце первого тайма. Матч был приостановлен при счете 0:0. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего его унесли на носилках. Позднее стало известно, что он пришел в себя.
«У Эриксена произошла остановка сердца. Это редчайший случай», — цитирует «Чемпионат» Василькова.
По его словам, медики делали игроку сборной Дании непрямой массаж сердца за ширмой, производили реанимационные мероприятия.
Экс-врач сборной России отметил, что сейчас это явление почему-то стало появляться, но причины доподлинно неизвестны.
UynachalnicaСвятая невинность - ни о чем то он не знает.
jeryakobСпасибо, что не сказал что Герой зарабатывает намного больше ,чем средний класс в россии -...
Алекс555Например медикам и учителям. Это вообще хамство.
лачиновВряд ли допустят такое укрепление. Но даже если это и произойдет, то на ценах розницы это никак не отразится....