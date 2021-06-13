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Экс-врач сборной России объяснил потерю сознания игроком Дании

Источник:
«Чемпионат»
194 0
Фото: Дмитрий Голубович / CC BY-SA 3.0

Бывший врач сборной России Юрий Васильков назвал причину потери сознания игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном во время матча против команды Финляндии на Евро 2020.

Эриксен потерял сознание в конце первого тайма. Матч был приостановлен при счете 0:0. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего его унесли на носилках. Позднее стало известно, что он пришел в себя.

«У Эриксена произошла остановка сердца. Это редчайший случай», — цитирует «Чемпионат» Василькова.

По его словам, медики делали игроку сборной Дании непрямой массаж сердца за ширмой, производили реанимационные мероприятия.

Экс-врач сборной России отметил, что сейчас это явление почему-то стало появляться, но причины доподлинно неизвестны.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Святая невинность - ни о чем то он не знает.

jeryakob

Спасибо, что не сказал что Герой зарабатывает намного больше ,чем средний класс в россии -...

Алекс555

Например медикам и учителям. Это вообще хамство.

лачинов

Вряд ли допустят такое укрепление. Но даже если это и произойдет, то на ценах розницы это никак не отразится....
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