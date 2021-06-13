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Байден пожертвует Украиной ради борьбы с Китаем

Источник:
Die Zeit
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден намерен заключить новые союзы, прежде всего против Китая. Взамен он готов занять более умеренную позицию по отношению к России, забыв про интересы Украины, пишет немецкое издание Die Zeit.

«Китай для США — это соперник, угрожающий либеральному порядку, на котором основывается их собственная экономическая и политическая мощь. С точки зрения Европы, и особенно Германии, Китай, конечно, конкурент, но еще больше — рынок, от которого она не хочет себя отрезать», — отмечает издание.

Автор статьи отмечает, что Байден хочет изменить ситуацию и убедить Европу занять более жесткую позицию, поскольку для Вашингтона конфликт с Китаем является наиболее приоритетным

«И цель создания демократического альянса против Китая, прежде всего с Европой, по-видимому, настолько приоритетна, что ради ее достижения Байден готов идти на риски. В сущности, только этим можно объяснить его уступку в споре о газопроводе «Северный поток — 2».

По мнению издания, газопровод усиливает зависимость от России. «А Украине теперь придется рассчитывать только на себя», — резюмирует автор статьи.

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А как считают среднею зарплату это кошмар.

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