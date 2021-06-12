Сборная Италии разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020

Сборная Италии разгромила команду Турции со счетом 3:0 в матче открытия Евро-2020, который прошел в Риме на Олимпийском стадионе.

Первый тайм турки успешно сдерживали атаки итальянцев, однако на 53-й минуте защитник Мерих Демирал срезал мяч в собственные ворота. Затем по голу забили форварды итальянцев Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.

Примечательно, что автогол стал первым забитым мячом на турнире впервые в истории европейских первенств. Победа стала для команды Роберто Манчини девятой подряд. При этом беспроигрышная серия итальянской команды составляет 28 матчей.

Евро-2020 впервые в истории на территории десяти государств в 11 городах. Среди городов, которые примут матчи турнира — Санкт-Петербург. Сборная России проведет свой первый матч 12 июня с Бельгией.