Внушительный отрыв протуберанца на Солнце сняли на видео

Видео отрыва внушительных размеров протуберанца на Солнце появилось в Сети, его сняли в омском астрономическом кружке.

«В последние дни мы наблюдаем интересную активность солнечной поверхности, в ней нет ничего удивительного, ведь магнитно-переменная звезда Солнце уже начала выходить из очередного минимума своей активности. И все же происходящее удивительно, если представить себе масштаб и уникальность каждого такого события», – написали в соцсети омские астрономы.

Они пояснили, что оторвавшийся протуберанец для жителей Земли не опасен, поскольку траектория его движения проходит очень далеко от нас.