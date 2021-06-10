НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Electronic Arts представила игру Battlefield 2042

Источник:
Sibnet.ru
88 0
Фото: © кадр из игры Battlefield 2042

Electronic Arts официально представила игру Battlefield 2042, которая станет продолжение культовой серии шутеров. В частности, разработчики опубликовали первый трейлер, в котором показали зрелищное сражение с участием бойцов и техники.

По сюжету, на Земле произошел глобальный катаклизм и людям приходится сражаться за ресурсы. При этом все оружие и экипировка для сражений создавались на основе реальных образцов.

Из презентации следует, что в игре не будет одиночной кампании — только мультиплеер, в котором на одной карте смогут сражаться по 128 человек на ПК, PS5 и Xbox Series, а также до 64 бойцов на PS4 и Xbox One.

На картах реализованы динамические погодные условия, пользователи столкнуться с торнадо, песчаными бурями и другими природными особенностями карт. Также в игре появится режим «Опасная зона», его подробности раскроют позднее.

Battlefield 2042 выйдет 22 октября 2021 года, а реальный геймплей впервые продемонстрируют 13 июня. Для геймеров уже доступен предзаказ — на консолях стандартная цифровая версия будет стоить 4899 рублей, а для ПК — 3499 рублей.

Еще по теме
Micrоsoft проведет чемпионат мира по Excel
Представлен трейлер игры Horizon Forbidden West
Вышла игра Biomutant про заменивших человечество животных
Игру Days Gone взломали через несколько часов после выхода
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Матчи России на Евро-2020 покажут в Новосибирске на большом экране
Четверо пострадали при взрыве на угольном разрезе в Бурятии
Заморозки придут в Томскую область
Кузбасский кот-боксер стал звездой TikTok
Самое популярное
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Грозы и град накроют Томскую область
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

ponhik78

Кстати Путин уже отреагировал))) Полицейский на свободе, "оставшееся в живых" нападавшие за решёткой,...

Tanatholog

Это малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...

ponhik78

Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.

BadBoy91

ДА ЭТИ ПОДАЧКИ ДАЖЕ НЕ РЕАЛИЗУЮТ, ЭТО ЛИШЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДОПАРТИИ....
Sibnet.Ru