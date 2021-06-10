Electronic Arts представила игру Battlefield 2042

Electronic Arts официально представила игру Battlefield 2042, которая станет продолжение культовой серии шутеров. В частности, разработчики опубликовали первый трейлер, в котором показали зрелищное сражение с участием бойцов и техники.

По сюжету, на Земле произошел глобальный катаклизм и людям приходится сражаться за ресурсы. При этом все оружие и экипировка для сражений создавались на основе реальных образцов.

Из презентации следует, что в игре не будет одиночной кампании — только мультиплеер, в котором на одной карте смогут сражаться по 128 человек на ПК, PS5 и Xbox Series, а также до 64 бойцов на PS4 и Xbox One.

На картах реализованы динамические погодные условия, пользователи столкнуться с торнадо, песчаными бурями и другими природными особенностями карт. Также в игре появится режим «Опасная зона», его подробности раскроют позднее.

Battlefield 2042 выйдет 22 октября 2021 года, а реальный геймплей впервые продемонстрируют 13 июня. Для геймеров уже доступен предзаказ — на консолях стандартная цифровая версия будет стоить 4899 рублей, а для ПК — 3499 рублей.