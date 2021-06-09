Сотню металлических осколков извлекли из тела пилота рейса MH17

Голландские судмедэксперты извлекли более 100 металлических фрагментов из тела пилота разбившегося на Украине в июле 2014 года авиалайнера Boeing, сообщил на слушаниях в нидерландском судебном комплексе судья Хендрик Стейнхёйс.

«Во время вскрытия в теле пилота было обнаружено более 100 металлических элементов. Один из элементов имел форму "бабочки". Все они были исследованы. Большая часть состоит из нелегированной стали», — приводит ТАСС слова Стейнхёйса.

Но при этом судья не стал делать выводы на основе данной информации, отметив, что для следователей это стало одним из подтверждений того, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса «Бук».

Пассажирский самолет Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств.

Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ). Она обвинила бывшего главу ополченцев Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченков том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки «Бук» на Украину .

Россия неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.