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Кремль прокомментировал ход процессу по делу гибели рейса МН17

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Россия не участвует в расследовании крушения самолета «Боинг» разбившегося в 2014 году в Донбассе, но сам ход расследования «является предметом самого пристального внимания» со стороны Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Окружной суд Гааги предварительное производство по делу о крушении рейса MH17 26 мая. 7 июня было проведено первое заседание по существу. В слушаниях рассмотрят наиболее важные подробности расследования по этому делу.

«К нашему сожалению, мы были фактически отстранены от этого механизма расследования», — цитирует «Российская газета» Пескова.

Тем не менее, ход расследования «является предметом самого пристального внимания» со стороны Кремля. «Мы, в отличие от многих, не игнорируем, а также принимаем к сведению очень внимательно альтернативную информацию, которую дают», — отметил пресс-секретарь президента России.

«Но поскольку мы не являемся частью расследования, мы не можем непосредственно как-то влиять на происходящее», — указал Песков.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Следствие утверждает, что он был сбит ракетой из комплекса «Бук».

Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

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Политика #Мир #Громкое дело
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