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Россия и Канада впервые за 19 лет попали в одну группу на ЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборные России и Канады впервые с 2003 года сыграют в одной группе на чемпионате мира по хоккею — 2022, сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея.

Россия и Канада попали в группу А. Кроме них, в ней сыграют Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан и Италия.

В группе B оказались сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Белоруссии и Великобритании. Чемпионат мира 2022 года пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая.

На завершившемся чемпионате мира в Риге Канада завоевала золото, Россия завершила турнир на пятом месте. «Красная машина» уступила «Кленовым листьям» в четвертьфинале.

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Хоккей 2021 #Хоккей
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