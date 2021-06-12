Прогнозы букмекеров: как сделать выигрышную ставку?

Многие не только яростно болеют за любимые команды, но и стараются заработать на спорте. Или хотят, но теряются в системе ставок и проигрывают все сразу. Эксперты рассказали Sibnet.ru, как разобраться в терминологии букмекеров и что еще нужно знать, чтобы выигрывать на ставках.

Ставки на спорт — это простое пари между игроком и букмекером. Игрок делает свой прогноз на матч и ставит деньги на то, что этот прогноз окажется верным. Если игрок выиграл, он забирает деньги, если проиграл — отдает букмекеру.

Как понимать коэффициенты букмекеров

Каждой ставке букмекер присваивает коэффициент, это оценка вероятности того или иного прогноза. В России и Европе распространен десятичный коэффициент. Сумма ставки, умноженная на коэффициент, позволяет узнать размер потенциального выигрыша.

Коэффициент отражает вероятность выигрыша. Чем ниже коэффициент на какую-либо команду, тем более высоко букмекер оценивает шанс этой команды на победу.

В каждой букмекерской конторе работают специалисты беттинга (спортивных ставок), они и выставляют коэффициенты на спортивные события.

«Эти специалисты выставляют коэффициенты, учитывая форму команд и статистику очных противостояний, рассматривают статистику травм в той или иной команде, место проведения матча, погоду, состояние поля, мотивацию команд, характеристику арбитров и ряд дополнительных факторов, которые определяются уже на их взгляд», — рассказывает эксперт по ставкам Дмитрий Дегтярев.

Например, у команды А коэффициент 1,5, а у Б — 2. Значит букмекеры считают, что победит команда А. Если игрок поставит 1 тысячу рублей на А, при ее победе он получит 1,5 тысячи рублей. Если поставит на Б, то при ее победе получит 2 тысячи рублей. Если команда, на которую он поставит проиграет, его деньги уйдут букмекеру.

Ставки у разных букмекерских контор могут различаться, поэтому их сравнение тоже может дать представление о возможном исходе игры.

Что такое ставки на тотал?

Ставки на тотал – это пари на количество чего-либо в матче: голов, шайб, очков, карт и так далее. Для них нужно более грамотно анализировать ситуацию, одной интуиции и сравнения ставок разных букмекеров здесь недостаточно.

«Для стабильных выигрышей нужно отобрать верховые чемпионаты, затем выбрать команды, которые много забивают, и команды, которые часто пропускают. Стоит изучить результаты последних игр и не забывать про очные встречи, также нужно оценить дополнительные факторы: погодные условия, состояние поля, игра на поле соперника или дома», — советует Дегтярев.

Что такое гандикап?

Гандикап (фора) — численное выражение преимущества по мнению букмекерской конторы, с которым одна команда победит другую, например, голах. Предположим, у команды А по футболу стоит фора в 1,5 и игрок поставил на данную команду.

«В этом случае ставка сыграет, если будет ничья или разница между забитыми голами команд будет не больше одного мяча. Двойной шанс — ставка на два из трех возможных исходов в матче, она возможна только в тех играх, где может быть ничья», — поясняет менеджер по продажам компании Slotegrator Дмитрий Криворчук.

Например, одной ставкой можно поставить на ничью и победу А-команды. Данный тип ставок увеличивает шанс на победу, но при этом коэффициенты будут ниже.

Стратегии ставок на футбол

Есть огромное количество стратегий на ставки, но нет ни одной, которая гарантирует положительный результат. Всегда требуется анализировать отдельно взятую ситуацию, свои предыдущие ставки и периодически менять стратегию.

«Среди новичков достаточно популярна стратегия ставок на ничью, так как коэффициент рассчитывается не только от шансов на победу, а еще и от количества ставок на данный исход другими игроками», — говорит Криворчук.

По его словам, надо обращать внимание, что большинство игроков делают ставки на победу одной из команд, соответственно, коэффициент на ничью в большинстве случаев выглядит весьма привлекательно, также в футбольных матчах ничья — частое явление, кроме матчей, где должен точно определиться победитель.

Довольно распространенная стратегия — метод Мартингейла. Согласно ему, все ставки должны быть на коэффициент больше 2.00, а если проиграл ставку, то следующая должна быть в два раза больше, чем предыдущая, и так до победы. После победы делается снова ставка на изначальную сумму. Но такой тип ставок, отмечает собеседник, предусматривает наличие достаточно большого банка.

#Деньги Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?

Дегтярев предложил стратегию «Флэт». Она заключается в одинаковом и неизменном размере пари. Нужно совершать пари на аналогичную сумму, независимо от результата. Даже если в наличии есть только 1 тысяча рублей, то можно ставить по 5 или 10% от суммы.

«Советую ставить по этой стратегии в лайве (во время события) и на коэффициенты 1.20-1.45. Да, это долго, но при увеличении банка, хотя бы на 20%, можно пересмотреть сумму ставки. Минусы этой стратегии в маленьком балансе, так как человеку хочется получать выигрыш больше... Если честно, то это самая стабильная стратегия в плане ставок», — считает эксперт.

Ошибки при ставках на спорт

Выбрать нелегальную букмекерскую контору. Официальные букмекеры работают с лицензией Федеральной налоговой службы, их всего 20. Другие непроверенные конторы могут блокировать счета игроков, поэтому пользоваться ими — риск.

«На официальном сайте конторы нужно найти информацию о букмекере, там должны быть копии документов: лицензия и свидетельство в членстве в CPO. Если есть эти документы, то можете считать, что это легальная контора. Также в легальных конторах вам обязательно придется пройти верификацию, у нелегалов такого нет, так что при регистрации будьте осторожны», — советует Дегтярев.

Играть на все. Эксперты советуют держать под контролем собственный банк, не играть на все деньги, анализировать прошлые ставки и не гнаться за отыгрышем. Также никогда не стоит играть на кредитные деньги. Все-таки, ставки — это больше хобби, не способ заработка. И риск оказаться в долговой яме довольно высокий.

Ставить на эмоциях. Эмоции, в том числе в отношении любимых команд, могут помешать сделать обдуманную и верную ставку. Ставки — это больше анализ и математика.

Невнимательность на сайтах букмекеров. Надо разобраться в интерфейсе ставок на сайте букмекера, чтобы ошибочно не сделать ставку на другое событие.

«Игроки часто допускают такие ошибки при ставках на киберспорт: когда идет серия матчей, например, Best of 3, и игрок случайно ставит не на текущий матч, а на исход всех трех игр. Допустить такую ошибку возможно и при ставках на футбол», — заключает Криворчук.