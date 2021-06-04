Тренеры сборной России выбрали лучших игроков на ЧМ

Вратарь Александр Самонов, защитник Иван Проворов и нападающий Антон Бурдасов признаны тренерским штабом сборной России лучшими хоккеистами команды на чемпионате мира в Риге.

Бурдасов провел на чемпионате мира восемь матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал две голевые передачи. На счету Проворова две результативные передачи в восьми играх. Самонов провел на турнире шесть матчей, отразив 94,37% бросков.

Сборная России вышла в плей-офф с первого места в группе А. В четвертьфинале в овертайме уступила команде Канады со счетом 1:2.