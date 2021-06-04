Провал Брагина: почему «Красная машина» едет домой?

Сборная России после отличного группового этапа проиграла канадцам в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и бесславно отправляется домой. Российская команда остается без золотых медалей ЧМ последние семь лет, последняя победа датируется 2014 годом. Почему «Красная машина» на ЧМ-2021 забуксовала уже в первом матче на вылет?

Российская команда под руководством Валерия Брагина уступила «кленовым листьям» в овертайме — 2:1, хотя до матча считалась экспертами безоговорочным фаворитом. В России результат сборной уже назвали «позором» и призвали сделать серьезные выводы.

Россия считалась фаворитом

Перед четвертьфиналом «Красная машина» выглядела намного предпочтительнее своего соперника, который привез на чемпионат откровенно слабый состав без звезд НХЛ. Канадцы начали ЧМ-2021 с трех поражений подряд — от Латвии, США и Германии, после чего их шансы на попадание в плей-офф стали призрачными.

После провального старта «кленовые листья» собрались и одержали три победы, проиграв еще одну встречу в овертайме Финляндии. Канадцы могли впервые с 1998 года не выйти в решающую стадию турнира, но благодаря победе Германии в основное время над Латвией сборная заняла четвертое место в группе B.

Россия на групповом этапе выиграла шесть матчей из семи, набрав 17 очков и заняв первое место в своей группе. Единственное поражение подопечным Брагина нанесли словаки, но специалисты посчитали это случайностью. Перед плей-офф российскую команду усилил опытный вратарь Сергей Бобровский, который впервые занял место в воротах.

Канадцы дали бой

Как это часто бывает, канадцы преобразились в игре на вылет. Сборная Канады смогла навязать более звездной по именам команде России равную борьбу. В первом тайме противники прощупывали друг друга, «размочить» счет не удалось — 0:0.

Второй тайм стал для россиян более удачным — на 35-ой минуте Тимкин после отличного паса Орлова поразил пустые ворота канадцев с неудобной руки. Неудивительно, что канадцы после этого перехватили инициативу и бросились отыгрываться.

В начале третьего периода «кленовым листьям» удалось сравнять счет — россияне остались вчетвером после спорного удаления Тарасенко и Адам Хенрик пробил Бобровского кистевым броском. На последних минутах игра стала очень вязкой, никто из соперников не хотел допустить ошибку.

Осторожный хоккей привел к закономерному результату — матч перешел в овертайм. По правилам плей-офф, в этом случае дополнительное время длится десять минут, игра ведется в формате «три на три».

Игра тройками оставляет намного больше пространства, поэтому команды сразу обменялись опасными моментами, но Бобровский и Кемпер действовали безупречно. К сожалению, на третьей минуте овертайма канадцам удалась быстрая комбинация, победную шайбу забросил Манджипане.

Первые мнения

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан после победы над Россией сказал, что у его подопечных было два дня, чтобы подготовиться к сопернику. По его словам, канадцы смогли навязать россиянам борьбу и действовали более слажено.

В свою очередь, наставник россиян Валерий Брагин отметил, что у его подопечных игра получалась лишь эпизодами. «Мы перед игрой сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались. Временами что-то получалось», — сказал он.

Российский тренер признал, что канадцы сыграли от обороны без провалов, а «Красная машина» не смогла взломать защитные порядки соперника. «Надо все проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо», — подытожил Брагин.

Провал россиян на ЧМ-2021 уже вызвал критику экспертов и болельщиков. Так, известный комментатор Дмитрий Губерниев написал в Telegram-канале, что малоизвестные по именам канадцы в четвертьфинальной игре смотрелись не хуже сборной России.

«Канадцы, какой бы состав ни привезли, прыгнули выше головы, настроились на матч, как на последний бой. А мы не настроились, не сыграли в свой хоккей. Командой мы не стали. Хотя у нас сильнейший состав», — отметил он.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предположил, что после провала тренерский штаб сборной России ждут изменения. «Очень обидно. Мы возлагали большие надежды на нашу команду, ждали побед. Результат неприемлемый. Думаю, будут серьезные разборки в штабе наших тренеров», — написал он в своем Telegram-канале.

Виноват главный тренер?

После прихода в сборную Валерий Брагин сделал ставку на старомодный стиль игры — с постоянным контролем шайбы, неторопливым выходом из своей зоны и отказом от агрессивного вертикального нападения.

Такой стиль уязвим к быстрым контратакам, чем в четвертьфинале сполна воспользовались канадцы — они нередко накрывали россиян в центральной зоне, перехватывали шайбу и создавали опасные моменты у ворот Бобровского буквально из ничего.

Именно после такого перехвата Тарасенко заработал необязательное удаление, которое сборная Канады реализовала. Победный бросок в овертайме «кленовым листьям» также удался в результате быстрой «вертикальной» контратаки.

Несмотря на преимущество в качестве игроков, россияне нанесли по воротам соперника всего 25 бросков, канадцы «проверили» Бобровского 24 раза. Цифры показывают, что Брагин не смог полноценно реализовать атакующие возможности «Красной машины».

Фото: © пресс-служба ФХР

Сам Брагин по итогам четвертьфинала признал, что его игроки находились не в лучших физических кондициях. «Да, у нас были собраны лучшие игроки КХЛ, но кто-то был не в лучшем состоянии, как Сергей Толчинский, кто-то и вовсе травмирован, как Михаил Григоренко, который, по сути, играл с повреждением», — отметил тренер.

После поражения в первом же важном матче сборная России едет домой, заняв на ЧМ-2021 всего лишь пятое место. Последний раз «Красная машина» побеждала канадцев в далеком 2011 году. Шанс реабилитироваться теперь представится только через год — на чемпионате мира в Финляндии.