Сборную Канады посчитали легким соперником для россиян

Сборная России без проблем победит Канаду в четвертьфинале чемпионата мира в Риге, заявил двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов.

«Тут даже говорить не стоит. Чего вы так волнуетесь? А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Прославленный советский хоккеист отметил, что если сборная России не обыграет канадцев, то в этом случае поездка на ЧМ-2021 окажется бессмысленной. По мнению Фетисова, российская команда способна легко дойти до финала турнира.

Четвертьфинальный матч между Россией и Канадой пройдет в четверг, он начнется в 20.15. Россия попала в плей-офф с первого места в группе А, тогда как неудачно выступавшая на групповом этапе сборная Канады — с четвертого места в группе В.