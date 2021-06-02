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Сборную Канады посчитали легким соперником для россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России без проблем победит Канаду в четвертьфинале чемпионата мира в Риге, заявил двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов.

«Тут даже говорить не стоит. Чего вы так волнуетесь? А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Прославленный советский хоккеист отметил, что если сборная России не обыграет канадцев, то в этом случае поездка на ЧМ-2021 окажется бессмысленной. По мнению Фетисова, российская команда способна легко дойти до финала турнира.

Четвертьфинальный матч между Россией и Канадой пройдет в четверг, он начнется в 20.15. Россия попала в плей-офф с первого места в группе А, тогда как неудачно выступавшая на групповом этапе сборная Канады — с четвертого места в группе В.

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