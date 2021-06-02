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Глава Минэнерго спрогнозировал рост цен на нефть

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Цены на нефть в ближайшие два-три года останутся на отметке 50-60 долларов, считает министр энергетики России Николай Шульгинов.

Министр напомнил, что спрос на нефть увеличился после того, как США ввели стимулирующие меры, но, с другой стороны, ОПЕК+ ведет политику балансирования спроса и предложения. Поэтому, по мнению Шульгинова, цены вряд ли вернутся к 100 долларам за баррель.

«А на далекую перспективу оценки разные: прогнозируют и 50, и 70 долларов за баррель. Но есть неопределенность, энергопереход. Как тут можно загадывать? Компании все равно смотрят за тем, что происходит в мире, думают о низкоуглеродных проектах, о трансуглеродных налогах», — сказал министр в интервью РИА Новости.

Суперциклом называют длительный период структурного превышения спроса над предложением, который приводит к существенному повышению цен. На рынке нефти в последний раз он наблюдался с 2003 по 2014 год.

В начале этого года многие аналитики заговорили о возможности нового суперцикла на фоне агрессивной климатической политики некоторых стран и сохраняющегося давления из-за COVID-19. Так, эксперты JPMorgan и Goldman Sachs допускают рост цен на нефть до 80-100 долларов за баррель уже в этом или в ближайшие годы.

Сейчас нефть марки Brent торгуется вблизи отметки 70 долларов за баррель, а накануне она впервые с 8 марта поднималась выше 71 доллара.

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