Четвертьфинал ЧМ по хоккею: кто покинет турнир?

Четыре пары сборных встретятся в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Латвии. Все игры пройдут 3 июня. Победители матчей выйдут в полуфинал, а проигравшие покинут ЧМ-2021. В поединках сойдутся Россия с Канадой, Финляндия с Чехией, США со Словакией и Швейцария с Германией.

США — Словакия

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 15.45 (мск)

Американцы уверенно провели предварительную часть чемпионата, заняли в группе В первое место, проиграв в группе только дебютный матч финнам. Сборная США привезла на чемпионат один из самых сильных составов, большая половина ее хоккеистов играют в клубах НХЛ. Команда — один из главных претендентов на чемпионский титул.

Группа А изначально по составу была сильнее группы В, по меркам нынешнего чемпионата все привезли солидные составы. Выступления Словакии на групповом этапе были неоднозначны. Это победа над Россией и поражения от Чехии (3:7) и Швейцарии (1:8). У словаков итоговое четвертое место в группе.

Эксперты полагают, что США продолжат победную серию. Словаки наверняка будут играть от обороны, то вряд ли смогут сдержать соперника. Букмекеры принимают ставки на победу американцев с коэффициентом 1.67, на словаков — 4.25.

Швейцария — Германия

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» в 16.05 (мск)

Швейцария ровно прошла групповой этап, заняв второе место за сборной России. У команды Патрика Фишера был лишь один провальный матч против Швеции (0:7). Немцы для швейцарцев — вполне проходимый вариант. У команды Фишера есть целый ряд классных исполнителей и агрессивная рабочая система, ключевым элементом которой является большинство.

Немцы в последний момент вышли в четвертьфинал благодаря победе над сборной Латвии. У сборной Германии хороший состав с рядом хоккеистов из НХЛ, есть молодые звезды: Зайдер, Петерка, Райхель, подъехал Кахун. Они играют в быстрый хоккей, но глобально пока еще не дотягивают до топов по мастерству.

Команды играют в похожем стиле. Обе — динамичные, хороши в силовых атаках. Но команда Фишера превосходит своего соперника в мастерстве и сыгранности. По букмекерским прогнозам, больше шансов на выход в полуфинал у Швейцарии. Коэффициент на нее 1.62, на победу немцев можно поставить с коэффициентом 4.45.

Финляндия — Чехия

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» в 20.05 (мск)

На групповом этапе финны были близки к тому, чтобы стать первыми в своей группе, но потеряли необязательные очки и заняли вторую строчку вслед за американцами. При этом в основное время сборная Финляндии не проиграла ни разу.

Сборная Чехии во время группового этапа допустила два поражения на старте (от России и Швейцарии), поставив себя в непростую ситуацию. Но затем команда одержала пять побед подряд и расположилась на третьей строчке в группе А.

По прогнозам букмекеров, шансы на победу в четвертьфинале у команд практически равные, с небольшим преимуществом финнов. Поставить на Финляндию можно с коэффициентом 2.45, на чехов — 2.55.

Россия — Канада

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 19.45 (мск)

Сборная России подходит к этому матчу в статусе победителя группы А. Она набрала 17 очков за семь матчей. Единственное поражение было в игре против Словакии (1:3).

Канада проиграла на ЧМ-2021 три стартовых матча. Это произошло с ней впервые в истории. Всего Канада набрала 10 очков за семь игр. Она буквально чудом вышла в плей-офф с четвертого места в группе B, воспользовавшись осечками соперников.

Судя по котировкам букмекеров, сборная России – фаворит этого матча. На ее победу принимаются ставки с коэффициентом 1.80, на Канаду — 3.55. Россияне превосходят «кленовых листьев» по всем статистическим показателям, но канадцы наверняка постараются показать лучший хоккей.