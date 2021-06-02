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Мошенники запустили более 150 сайтов для обмана туристов

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Специалисты по кибербезопасности зарегистрировали появление более 150 мошеннических сайтов для путешественников — в предыдущие годы такого всплеска не фиксировалось, говорится в аналитическом отчете компании Infosecurity a Softline company.

«Активность подобных ресурсов распределялась равномерно с марта по май. Ранее поддельных порталов, ориентированных на туристов, практически не было. Ни в пандемийном 2020 году, в разгар карантина, ни в 2019 году», —рассказал «Известиям» заместитель гендиректора Infosecurity a Softline company Иван Сергиенко.

По его словам, число фишинговых сайтов увеличилось за счет выросшего весной 2021 года спроса на поездки, которые стали возможны благодаря снятию коронавирусных ограничений. «Дополнительно тенденцию поддержали длинные майские праздники», — подчеркнул Сергиенко.

Крупнейшие российские банки подтвердили, что мошенники пользуются фейковыми сайтами для кражи платежных данных россиян.

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