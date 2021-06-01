Пойманная на допинге чемпионка ОИ выиграла праймериз «ЕР»

Олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Ольга Каниськина выиграла праймериз «Единой России» в Республике Мордовия, сообщается на сайте партии. Один из действующих депутатов Госдумы Игорь Лебедев осудил эту победу.

Каниськина заняла первое место на предварительных выборах в Государственное собрание Мордовии по Коваленковскому одномандатному избирательному округу №14. Ее поддержали 2818 человек.

Депутат Госдумы от ЛДПР Лебедев заявил, что отрицательно относится к выдвижению спортсменов в Госдуму, так как они крайне редко бывают на заседаниях и не проявляют политической активности. По его мнению, спортсменка, уличенная в употреблении допинга, лишь отрицательно настроит электорат.

«Таким людям не место в российском парламенте. Человек за свои преступления и нарушения должен нести наказание», — прокомментировал Лебедев в интервью Sport24.

Каниськина — олимпийская чемпионка 2008 года в Пекине, чемпионка мира 2007 года. На Олимпиаде в Лондоне завоевала серебро, но была лишена его после антидопингового скандала. В 2016 году Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал все результаты спортсменки с 15 августа 2009 года по 15 октября 2012 года за нарушение антидопинговых правил. У Каниськиной нашли аномальные показатели биологического паспорта крови.

Легкоатлетка завершила спортивную карьеру в 2016 году. Сейчас она работает заместителем директора и тренером по легкой атлетике в школе Олимпийского резерва.