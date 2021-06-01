Трое пострадали при пожаре в букмекерской конторе в Томске

Пожар произошел в букмекерской конторе в Томске в ночь на вторник, три человека попали в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Пожар начался в одноэтажном здании на улице Мюнниха, где расположены два магазина и букмекерская контора, после полуночи. Огонь полностью охватил строение, внутри находились люди.

«В сильно задымленном помещении букмекерской конторы пожарные наощупь находили одного за другим людей, надевали на них спасательные устройства, выносили на улицу и передавали реанимационным бригадам скорой помощи», – говорится в сообщении.

Пожарные спасли двоих мужчин и женщину. С сильным отравлением угарным газом они попали в областную больницу.

В результате пожара снаружи обгорели обшивка здания и крыша, внутри закоптились стены. Площадь пожара составила 189 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.