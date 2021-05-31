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Абонементы в фитнес-клубы подскочат в цене

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Средняя стоимость абонементов в фитнес-клубы в России может вырасти в 2021 году на 7-10% на фоне роста операционных расходов, заявили в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ).

В ассоциации возможный рост цен на фитнес-услуги связывают с увеличившимися в 2021 году в среднем на 20% расходами на операционную деятельность клубов из-за прошлогоднего локдауна, когда заведения приостанавливали работу на 3-6 месяцев в зависимости от региона.

Крупные сети повышают цены дополнительных спортивных услуг на 5%, в таком же размере планируется индексация осенью, рассказали «Коммерсанту» АОФИ

Дополнительные услуги и карты клубов уже подорожали в Самаре на 10%, а в Красноярском крае персональные тренировки — на 5-15%, а абонементы — на 5-10%. В Нижнем Новгороде планируется повышение на 5-7% с августа-сентября.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сообщил изданию, что цены уже в среднем выросли более чем на 15%. По его мнению, подорожание из-за изменившейся структуры продаж по итогам 2021 года составит 25-30%.



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